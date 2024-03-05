В центре Харькова обустроили мемориал, посвященный погибшим бойцам «Kraken»

У здания ХОВА разместили флажки с позывными погибших героев спецподразделения, сообщил основатель и один из командиров «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев.

«Это здание важно для нас, отсюда и началась оборона Харькова. После войны в нашем городе должен появиться мемориал, посвященный погибшим воинам, чтобы навсегда запечатлел в памяти имена героев, отдавших самое ценное за нашу свободу», — отметил Немичев.

Он призвал другие подразделения также присоединяться и устанавливать флажки в память о погибших собратьях.

«Очень важно, чтобы харьковчане не забывали тех, кто отдал свою жизнь за город и Украину», — подчеркнул командир «Kraken».