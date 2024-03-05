У центрі Харкова облаштували меморіал, присвячений загиблим бійцям «Kraken»
Біля будівлі ХОВА розмістили прапорці із позивними загиблих героїв спецпідрозділу, повідомив засновник і один із командирів «Kraken» ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев.
«Ця будівля важлива для нас, звідси і почалася оборона Харкова. Після війни в нашому місті повинен зʼявитися меморіал присвячений загиблим воїнам, щоб назавжди закарбував в памʼяті імена героїв, що віддали найцінніше за нашу свободу», – зазначив Немічев.
Він закликав інші підрозділі також приєднуватися та встановлювати прапорці в пам’ять про загиблих побратимів.
«Дуже важливо, щоб харківʼяни не забували тих, хто віддав своє життя за місто та Україну», – наголосив командир «Kraken».
Читайте також: Два харків’янина стали Героями України, один із них посмертно
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Kraken, Константин Немичев, мемориал, павшие герои, погибшие герои, флажки, центр Харькова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У центрі Харкова облаштували меморіал, присвячений загиблим бійцям «Kraken»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 21:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля будівлі ХОВА розмістили прапорці із позивними загиблих героїв спецпідрозділу, повідомив засновник і один із командирів «Kraken» ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев.".