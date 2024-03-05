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У центрі Харкова облаштували меморіал, присвячений загиблим бійцям «Kraken»

Суспільство 21:10   05.03.2024
Оксана Якушко

Біля будівлі ХОВА розмістили прапорці із позивними загиблих героїв спецпідрозділу, повідомив засновник і один із командирів «Kraken» ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев.

«Ця будівля важлива для нас, звідси і почалася оборона Харкова. Після війни в нашому місті повинен зʼявитися меморіал присвячений загиблим воїнам, щоб назавжди закарбував в памʼяті імена героїв, що віддали найцінніше за нашу свободу», – зазначив Немічев.

Він закликав інші підрозділі також приєднуватися та встановлювати прапорці в пам’ять про загиблих побратимів.

«Дуже важливо, щоб харківʼяни не забували тих, хто віддав своє життя за місто та Україну», – наголосив командир «Kraken».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 21:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля будівлі ХОВА розмістили прапорці із позивними загиблих героїв спецпідрозділу, повідомив засновник і один із командирів «Kraken» ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев.".