У центрі Харкова облаштували меморіал, присвячений загиблим бійцям «Kraken»

Біля будівлі ХОВА розмістили прапорці із позивними загиблих героїв спецпідрозділу, повідомив засновник і один із командирів «Kraken» ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев.

«Ця будівля важлива для нас, звідси і почалася оборона Харкова. Після війни в нашому місті повинен зʼявитися меморіал присвячений загиблим воїнам, щоб назавжди закарбував в памʼяті імена героїв, що віддали найцінніше за нашу свободу», – зазначив Немічев.

Він закликав інші підрозділі також приєднуватися та встановлювати прапорці в пам’ять про загиблих побратимів.

«Дуже важливо, щоб харківʼяни не забували тих, хто віддав своє життя за місто та Україну», – наголосив командир «Kraken».