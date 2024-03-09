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Три дома горят в селе на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)

Происшествия 17:41   09.03.2024
Виктория Яковенко
Три дома горят в селе на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото) Фото: «Заря»

С 16:00 враг из артиллерии интенсивно обстреливает приграничное село Одноробовка Золочевской громады.

«Сейчас в результате ударов огнем охвачены три дома. Предварительно без жертв», — сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 17:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16:00 враг из артиллерии интенсивно обстреливает приграничное село Одноробовка Золочевской громады.".