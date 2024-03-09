Три дома горят в селе на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)
Фото: «Заря»
С 16:00 враг из артиллерии интенсивно обстреливает приграничное село Одноробовка Золочевской громады.
«Сейчас в результате ударов огнем охвачены три дома. Предварительно без жертв», — сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: артилерія, горят, дома, обстрел, одноробовка, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 17:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16:00 враг из артиллерии интенсивно обстреливает приграничное село Одноробовка Золочевской громады.".