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Три будинки горять у селі на Харківщині через обстріл РФ (фото)

Події 17:41   09.03.2024
Вікторія Яковенко
Три будинки горять у селі на Харківщині через обстріл РФ (фото) Фото: “Зоря”

З 16:00 ворог з артилерії інтенсивно обстрілює прикордонне село Одноробівка Золочівської громади.

«Наразі, у результаті ударів вогнем охоплено три домоволодіння. Попередньо без жертв», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 17:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 16:00 ворог з артилерії інтенсивно обстрілює прикордонне село Одноробівка Золочівської громади.".