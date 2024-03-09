Три будинки горять у селі на Харківщині через обстріл РФ (фото)
Фото: “Зоря”
З 16:00 ворог з артилерії інтенсивно обстрілює прикордонне село Одноробівка Золочівської громади.
«Наразі, у результаті ударів вогнем охоплено три домоволодіння. Попередньо без жертв», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: артилерія, горят, дома, обстріл, одноробовка, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 17:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 16:00 ворог з артилерії інтенсивно обстрілює прикордонне село Одноробівка Золочівської громади.".