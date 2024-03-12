В Харькове три квартиры умерших за 3 млн грн достались громаде

Харьковская областная прокуратура сообщила, что через суд добилась передачи в коммунальную собственность трех квартир в Харькове, хозяева которых не оставили наследников.

«Речь идет о трех квартирах общей площадью около 125 кв. метров, расположенных в Харькове по переулку Пятигорскому, улице Шариковой и Стадионному проезду. Их общая стоимость составляет около 3 млн гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, владельцы этих квартир умерли в 2020, 2005, 2021 годах соответственно. Наследников у них не было, а значит жилье должны было перейти в коммунальную собственность. Но органы местного самоуправления не торопились решать этот вопрос и получать имущество. Так что прокуроры обратились в суд.

«Решениями судов поддержана позиция прокуратуры. Все три квартиры принято в коммунальную собственность Харьковской городской территориальной громады», — отметили в пресс-службе ведомства.