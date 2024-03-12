У Харкові три квартири померлих за 3 млн грн дісталися громаді
Харківська обласна прокуратура повідомила, що через суд домоглася передачі до комунальної власності трьох квартир у Харкові, господарі яких не залишили спадкоємців.
“Йдеться про три квартири загальною площею майже 125 кв. метрів, розташовані в Харкові по провулку П’ятигорському, вулиці Шариковій та Стадіонному проїзду. Їхня загальна вартість складає майже 3 млн гривень”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними прокурорів, власники цих квартир померли у 2020, 2005, 2021 роках відповідно. Спадкоємців у них не було, а отже житло мало перейти в комунальну власність. Але органи місцевого самоврядування не поспішали розв’язувати це питання та отримувати майно. Тож прокурори звернулися до суду.
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“Рішеннями судів підтримано позицію прокуратури. Наразі усі три квартири прийнято в комунальну власність Харківської міської територіальної громади”, – зазначили у пресслужбі відомства.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що через суд домоглася передачі до комунальної власності трьох квартир у Харкові, господарі яких не залишили спадкоємців".