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Квартиру в померлого в Харкові “купили” шахраї та перепродали

Суспільство 09:41   05.03.2024
Оксана Горун
Квартиру в померлого в Харкові “купили” шахраї та перепродали

Харківська обласна прокуратура повідомила про аферу з нерухомістю, яку “провернули” в Харкові. 

За даними прокурорів, шахраї заволоділи квартирою вартістю 2,4 млн грн у будинку на вулиці Метробудівників. Власник нерухомості помер у квітні 2017 року та не залишив спадкоємців.

“Через 10 днів після смерті власника внаслідок шахрайських дій відбулось незаконне заволодіння вказаним житлом. Зловмисники, використовуючи паспортні дані померлого, уклали договір купівлі-продажу зазначеної квартири”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори подали позов до суду, і той визнав договір купівлі-продажу недійсним. Але водночас передати квартиру у власність громади Харкова судді відмовилися. Тож справа дійшла до апеляційної інстанції, апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, визнавши квартиру відумерлою спадщиною.

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Однак вже після прийняття постанови апеляційним судом відповідачем перепродано цю спірну квартиру іншій особі. Враховуючи, що вказана квартира мала перейти у комунальну власність, однак була протиправно відчужена приватній особі, окружна прокуратура, послідовно відстоюючи позицію, у 2021 році подала до суду позов про витребування цього нерухомого майна з чужого незаконного володіння“, – зазначили прокурори.

У результаті після третього суду квартиру в шахраїв таки змогли відібрати. Її передали на користь Харківської громади.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 09:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про аферу з нерухомістю, яку “провернули” в Харкові".