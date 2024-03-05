Квартиру в померлого в Харкові “купили” шахраї та перепродали

Харківська обласна прокуратура повідомила про аферу з нерухомістю, яку “провернули” в Харкові.

За даними прокурорів, шахраї заволоділи квартирою вартістю 2,4 млн грн у будинку на вулиці Метробудівників. Власник нерухомості помер у квітні 2017 року та не залишив спадкоємців.

“Через 10 днів після смерті власника внаслідок шахрайських дій відбулось незаконне заволодіння вказаним житлом. Зловмисники, використовуючи паспортні дані померлого, уклали договір купівлі-продажу зазначеної квартири”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори подали позов до суду, і той визнав договір купівлі-продажу недійсним. Але водночас передати квартиру у власність громади Харкова судді відмовилися. Тож справа дійшла до апеляційної інстанції, апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, визнавши квартиру відумерлою спадщиною.

“Однак вже після прийняття постанови апеляційним судом відповідачем перепродано цю спірну квартиру іншій особі. Враховуючи, що вказана квартира мала перейти у комунальну власність, однак була протиправно відчужена приватній особі, окружна прокуратура, послідовно відстоюючи позицію, у 2021 році подала до суду позов про витребування цього нерухомого майна з чужого незаконного володіння“, – зазначили прокурори.

У результаті після третього суду квартиру в шахраїв таки змогли відібрати. Її передали на користь Харківської громади.