Квартиру у умершего в Харькове «купили» мошенники и перепродали
Харьковская областная прокуратура сообщила об афере с недвижимостью, которую «провернули» в Харькове.
По данным прокуроров, мошенники завладели квартирой стоимостью 2,4 млн грн в доме не улице Метростроителей. Владелец недвижимости умер в апреле 2017 года и не оставил наследников.
«Через 10 дней после смерти владельца в результате мошеннических действий произошло незаконное завладение указанным жильем. Злоумышленники, используя паспортные данные умершего, заключили договор купли-продажи указанной квартиры», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры подали иск в суд, и тот признал договор купли-продажи недействительным. Но в то же время передать квартиру в собственность громады Харькова судьи отказались. Поэтому дело дошло до апелляционной инстанции, апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры.
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«Однако уже после принятия постановления апелляционным судом ответчиком перепродана эта спорная квартира другому лицу. Учитывая, что указанная квартира должна была перейти в коммунальную собственность, однако была противоправно отчуждена частному лицу, окружная прокуратура, последовательно отстаивая позицию, в 2021 году подала в суд иск об истребовании этого недвижимого имущества из чужого незаконного владения», — отметили прокуроры.
В результате после третьего суда квартиру у мошенников все-таки смогли отобрать. Ее передали в пользу Харьковской громады.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мошенники, недвижимость, новости Харькова, прокуратура, суд;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 09:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила об афере с недвижимостью, которую «провернули» в Харькове".