Квартиру у умершего в Харькове «купили» мошенники и перепродали

Харьковская областная прокуратура сообщила об афере с недвижимостью, которую «провернули» в Харькове.

По данным прокуроров, мошенники завладели квартирой стоимостью 2,4 млн грн в доме не улице Метростроителей. Владелец недвижимости умер в апреле 2017 года и не оставил наследников.

«Через 10 дней после смерти владельца в результате мошеннических действий произошло незаконное завладение указанным жильем. Злоумышленники, используя паспортные данные умершего, заключили договор купли-продажи указанной квартиры», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры подали иск в суд, и тот признал договор купли-продажи недействительным. Но в то же время передать квартиру в собственность громады Харькова судьи отказались. Поэтому дело дошло до апелляционной инстанции, апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры.

«Однако уже после принятия постановления апелляционным судом ответчиком перепродана эта спорная квартира другому лицу. Учитывая, что указанная квартира должна была перейти в коммунальную собственность, однако была противоправно отчуждена частному лицу, окружная прокуратура, последовательно отстаивая позицию, в 2021 году подала в суд иск об истребовании этого недвижимого имущества из чужого незаконного владения», — отметили прокуроры.

В результате после третьего суда квартиру у мошенников все-таки смогли отобрать. Ее передали в пользу Харьковской громады.