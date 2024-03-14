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Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 23 000 грн

Общество 11:24   14.03.2024
Оксана Горун
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 23 000 грн

ХОВА и областная служба занятости опубликовали традиционный топ-10 лучших предложений трудоустройства в Харькове и регионе — по состоянию на 14 марта.

На данный момент на Харьковщине актуальны 1300 вакансий, сообщили в ХОВА. Лучшие, с точки зрения специалистов, выглядят так:

1. Бетонщик – 23 000 грн.

2. Бармен – 20 000 грн.

3. Юрисконсульт – 18 300 грн.

4. Химик – 17 500 грн.

5. Учитель заведения общего среднего образования – 16 000 грн.

6. Архитектор – 15 000 грн.

7. Газорезчик – 13 500 грн.

8. Геодезист – 12 900 грн.

9. Производитель сыра – 12 500 грн.

10. Визажист – 12 000 грн.

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Полный список доступных вакансий — по ссылке.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и областная служба занятости опубликовали традиционный топ-10 лучших предложений трудоустройства в Харькове и регионе — по состоянию на 14 марта".