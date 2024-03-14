Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 23 000 грн
ХОВА та обласна служба зайнятості опублікували традиційний топ-10 найкращих пропозицій працевлаштування в Харкові та регіоні – станом на 14 березня.
На цей час на Харківщині є актуальними 1300 вакансій, повідомили у ХОВА. Найкращі, з погляду фахівців, виглядають так:
1. Бетоняр – 23 000 грн.
2. Бармен – 20 000 грн.
3. Юрисконсульт – 18 300 грн.
4. Хімік – 17 500 грн.
5. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 грн.
6. Архітектор – 15 000 грн.
7. Газорізальник – 13 500 грн.
8. Геодезист – 12 900 грн.
9. Виробник сиру – 12 500 грн.
10. Візажист – 12 000 грн.
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Повний список доступних вакансій – за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 11:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та обласна служба зайнятості опублікували традиційний топ-10 найкращих пропозицій працевлаштування в Харкові та регіоні – станом на 14 березня".