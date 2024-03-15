31-летний мужчина на Харьковщине украл мобильные телефоны у детей
Телефоны он продал и признался в содеянном.
В полицию Чугуевского района с заявлением о краже обратились родители двух подростков.
«Выяснилось, что мужчина увидел детей, которые играли на одной из улиц Чугуева и оставили без присмотра сумку. Он воспользовался возможностью и похитил сумку, в которой находились два мобильных телефона», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В краже подозревают 31-летнего мужчину. Он уже во всем признался.
«Мужчина рассказал, что похищенные мобильники продал, а деньги потратил», — отметили полицейские.
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Для «грабителя детей» это не первый подобный эпизод в биографии — раньше его уже привлекали к уголовной ответственности. Сейчас мужчине сообщили о подозрении в краже. А телефоны полицейские смогли найти и вернуть юным владельцам.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Телефоны он продал и признался в содеянном".