31-летний мужчина на Харьковщине украл мобильные телефоны у детей

Телефоны он продал и признался в содеянном.

В полицию Чугуевского района с заявлением о краже обратились родители двух подростков.

«Выяснилось, что мужчина увидел детей, которые играли на одной из улиц Чугуева и оставили без присмотра сумку. Он воспользовался возможностью и похитил сумку, в которой находились два мобильных телефона», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В краже подозревают 31-летнего мужчину. Он уже во всем признался.

«Мужчина рассказал, что похищенные мобильники продал, а деньги потратил», — отметили полицейские.

Для «грабителя детей» это не первый подобный эпизод в биографии — раньше его уже привлекали к уголовной ответственности. Сейчас мужчине сообщили о подозрении в краже. А телефоны полицейские смогли найти и вернуть юным владельцам.