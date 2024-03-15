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31-летний мужчина на Харьковщине украл мобильные телефоны у детей

Происшествия 10:09   15.03.2024
Оксана Горун
31-летний мужчина на Харьковщине украл мобильные телефоны у детей

Телефоны он продал и признался в содеянном.

В полицию Чугуевского района с заявлением о краже обратились родители двух подростков.

«Выяснилось, что мужчина увидел детей, которые играли на одной из улиц Чугуева и оставили без присмотра сумку. Он воспользовался возможностью и похитил сумку, в которой находились два мобильных телефона», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В краже подозревают 31-летнего мужчину. Он уже во всем признался.

украл у детей телефоны на Харьковщине

«Мужчина рассказал, что похищенные мобильники продал, а деньги потратил», — отметили полицейские.

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Для «грабителя детей» это не первый подобный эпизод в биографии — раньше его уже привлекали к уголовной ответственности. Сейчас мужчине сообщили о подозрении в краже. А телефоны полицейские смогли найти и вернуть юным владельцам.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 10:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Телефоны он продал и признался в содеянном".