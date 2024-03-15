31-річний чоловік на Харківщині вкрав мобільні телефони у дітей
Телефони він продав і зізнався у скоєному.
До поліції Чугуївського району із заявою про крадіжку звернулися батьки двох підлітків.
“З’ясувалось, що чоловік побачив дітей, які гралися на одній з вулиць Чугуєва та залишили без нагляду сумку. Він скористався можливістю та викрав сумку, в якій знаходилося два мобільних телефони”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
У крадіжці підозрюють 31-річного чоловіка. Він уже в усьому зізнався.
“Чоловік розповів, що викрадені мобільники продав, а гроші витратив”, – зазначили поліціянти.
Читайте також: “Щиро покаявся”: на Харківщині судили досвідченого злодія
Для “грабіжника дітей” це не перший подібний епізод у біографії – раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності. Наразі чоловікові повідомили про підозру в крадіжці. А телефони поліціянти змогли знайти та повернути юним власникам.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вор, мобильные телефоны, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «31-річний чоловік на Харківщині вкрав мобільні телефони у дітей»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Телефони він продав і зізнався у скоєному".