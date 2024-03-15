31-річний чоловік на Харківщині вкрав мобільні телефони у дітей

Телефони він продав і зізнався у скоєному.

До поліції Чугуївського району із заявою про крадіжку звернулися батьки двох підлітків.

“З’ясувалось, що чоловік побачив дітей, які гралися на одній з вулиць Чугуєва та залишили без нагляду сумку. Він скористався можливістю та викрав сумку, в якій знаходилося два мобільних телефони”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У крадіжці підозрюють 31-річного чоловіка. Він уже в усьому зізнався.

“Чоловік розповів, що викрадені мобільники продав, а гроші витратив”, – зазначили поліціянти.

Для “грабіжника дітей” це не перший подібний епізод у біографії – раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності. Наразі чоловікові повідомили про підозру в крадіжці. А телефони поліціянти змогли знайти та повернути юним власникам.