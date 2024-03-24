Live
  • Вс 24.03.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

Тепло, местами дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 марта

Общество 20:00   24.03.2024
Елена Нагорная
Тепло, местами дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 марта Фото: Василий Голосный

В понедельник, 25 марта, на Харьковщине — переменная облачность. Преимущественно без осадков. Небольшой дождь возможен лишь в западной части области.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 тепла, днем — от 10 до 12 градусов со знаком «плюс», сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 тепла, днем — от 9 до 14 градусов.

Ветер южный, 5 — 10 м/с.

Читайте также: Сегодня 24 марта: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковчане будут без света по шесть часов: опубликован график отключений
Харьковчане будут без света по шесть часов: опубликован график отключений
24.03.2024, 17:54
Какой общественный транспорт будет работать в Харькове в понедельник
Какой общественный транспорт будет работать в Харькове в понедельник
24.03.2024, 19:36
Главные новости Харькова 24.03: обстрелы, опубликован график отключений света
Главные новости Харькова 24.03: обстрелы, опубликован график отключений света
24.03.2024, 19:48
Ситуация со светом, водой и теплом в Харькове — оперативные данные Терехова
Ситуация со светом, водой и теплом в Харькове — оперативные данные Терехова
24.03.2024, 13:54
Терехов рассказал, рассматривают ли вопрос эвакуации из Харькова
Терехов рассказал, рассматривают ли вопрос эвакуации из Харькова
24.03.2024, 14:21
Тепло, местами дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 марта
Тепло, местами дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 марта
24.03.2024, 20:00

Новости по теме:

23:07
Дождь, до +12: прогноз погоды в Харькове и области на 20 марта
20:07
В Харькове и области будет дождить: прогноз погоды на 19 марта
20:37
Облачно и немного дожливо. Какой будет погода 18 марта в Харькове и области
20:52
Ночью мокрый снег, днем до +10: погода в Харькове и области на 16 марта
20:07
Какой будет погода в Харькове и области 15 марта — прогноз

Вы читали новость: «Тепло, местами дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 марта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 25 марта, на Харьковщине — переменная облачность. Преимущественно без осадков".