Тепло, местами дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 марта

В понедельник, 25 марта, на Харьковщине — переменная облачность. Преимущественно без осадков. Небольшой дождь возможен лишь в западной части области.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 тепла, днем — от 10 до 12 градусов со знаком «плюс», сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 тепла, днем — от 9 до 14 градусов.

Ветер южный, 5 — 10 м/с.