Тепло, подекуди дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 березня

У понеділок, 25 березня, на Харківщині – мінлива хмарність. Переважно без опадів. Невеликий дощ можливий лише у західній частині області.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 тепла, вдень – від 10 до 12 градусів зі знаком “плюс”, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 тепла, вдень – від 9 до 14 градусів.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.