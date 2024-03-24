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Тепло, подекуди дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 березня

Суспільство 20:00   24.03.2024
Олена Нагорна
Тепло, подекуди дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 березня

У понеділок, 25 березня, на Харківщині – мінлива хмарність. Переважно без опадів. Невеликий дощ можливий лише у західній частині області.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 тепла, вдень – від 10 до 12 градусів зі знаком “плюс”, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 тепла, вдень – від 9 до 14 градусів.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 25 березня, на Харківщині – мінлива хмарність. Переважно без опадів".