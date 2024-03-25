На Харьковщине высадили молодой лес — 3600 деревьев
В Валковском лесничестве на Харьковщине в посадке молодых деревьев с лесничими поучаствовали волонтеры зоозащитной организации «UAnimals».
«За несколько часов работы лесоводы и волонтеры высадили более 3600 сеянцев древесных пород. Это саженцы сосны обыкновенной, лиственницы и каштанов, которые высадили неподалеку от Валок», — сообщила пресс-служба Слобожанского лесного офиса.
Тарас Галушка, директор филиала «Октябрьское лесное хозяйство», сотрудники которого работали вместе с волонтерами, подчеркнул: сейчас для Харьковской области вопрос создания новых лесов особенно актуален.
Читайте также: В лесах Харьковщины высадят яблони, груши и калину
«Леса области существенно пострадали в результате боевых действий. Значительная часть лесных массивов области остаются заминированными и загрязненными остатками взрывоопасных предметов, в том числе и одно из лесничеств нашего филиала», — отметил Галушка.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: высадили деревья, деревья, новости Харькова, Слобожанский лесной офис;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине высадили молодой лес — 3600 деревьев»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 22:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Валковском лесничестве на Харьковщине в посадке молодых деревьев с лесничими поучаствовали волонтеры зоозащитной организации «UAnimals»".