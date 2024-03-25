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На Харьковщине высадили молодой лес — 3600 деревьев

Общество 22:31   25.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине высадили молодой лес — 3600 деревьев

В Валковском лесничестве на Харьковщине в посадке молодых деревьев с лесничими поучаствовали волонтеры зоозащитной организации «UAnimals».

«За несколько часов работы лесоводы и волонтеры высадили более 3600 сеянцев древесных пород. Это саженцы сосны обыкновенной, лиственницы и каштанов, которые высадили неподалеку от Валок», — сообщила пресс-служба Слобожанского лесного офиса.

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Тарас Галушка, директор филиала «Октябрьское лесное хозяйство», сотрудники которого работали вместе с волонтерами, подчеркнул: сейчас для Харьковской области вопрос создания новых лесов особенно актуален.

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деревья высаживают на Харьковщине

«Леса области существенно пострадали в результате боевых действий. Значительная часть лесных массивов области остаются заминированными и загрязненными остатками взрывоопасных предметов, в том числе и одно из лесничеств нашего филиала», — отметил Галушка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 22:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Валковском лесничестве на Харьковщине в посадке молодых деревьев с лесничими поучаствовали волонтеры зоозащитной организации «UAnimals»".