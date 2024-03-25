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На Харківщині висадили молодий ліс – 3600 дерев

Суспільство 22:31   25.03.2024
Оксана Горун
На Харківщині висадили молодий ліс – 3600 дерев

У Валківському лісництві на Харківщині в посадці молодих дерев із лісничими взяли участь волонтери зоозахисної організації “UAnimals”.

“Протягом кількох годин праці лісівники та волонтери висадили понад 3600 сіянців деревних порід. Це саджанці сосни звичайної, модрини та каштанів, які висадили неподалік Валок”, — повідомила пресслужба Слобожанського лісового офісу.

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Тарас Галушка, директор філії “Жовтневе лісове господарство”, співробітники якої працювали разом із волонтерами, наголосив: зараз для Харківської області питання створення нових лісів особливо актуальне.

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дерева висаджують на Харківщині

“Ліси області суттєво постраждали внаслідок бойових дій. Значна частина лісових масивів області лишаються замінованими та забрудненими залишками вибухонебезпечних предметів, зокрема й одне з лісництв нашої філії”, – зазначив Галушка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 22:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Валківському лісництві на Харківщині в посадці молодих дерев із лісничими взяли участь волонтери зоозахисної організації “UAnimals”".