На Харківщині висадили молодий ліс – 3600 дерев
У Валківському лісництві на Харківщині в посадці молодих дерев із лісничими взяли участь волонтери зоозахисної організації “UAnimals”.
“Протягом кількох годин праці лісівники та волонтери висадили понад 3600 сіянців деревних порід. Це саджанці сосни звичайної, модрини та каштанів, які висадили неподалік Валок”, — повідомила пресслужба Слобожанського лісового офісу.
Тарас Галушка, директор філії “Жовтневе лісове господарство”, співробітники якої працювали разом із волонтерами, наголосив: зараз для Харківської області питання створення нових лісів особливо актуальне.
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“Ліси області суттєво постраждали внаслідок бойових дій. Значна частина лісових масивів області лишаються замінованими та забрудненими залишками вибухонебезпечних предметів, зокрема й одне з лісництв нашої філії”, – зазначив Галушка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: высадили деревья, деревья, новини Харкова, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 22:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Валківському лісництві на Харківщині в посадці молодих дерев із лісничими взяли участь волонтери зоозахисної організації “UAnimals”".