До 17 градусов тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 28 марта

В четверг, 28 марта, на Харьковщине — переменная облачность. Осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 14 до 16, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 мороза до 3 тепла, днем — от 12 до 17 градусов со знаком «плюс».

Ветер южный, 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.