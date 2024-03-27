До 17 градусов тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 28 марта
Фото: Василий Голосный
В четверг, 28 марта, на Харьковщине — переменная облачность. Осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 14 до 16, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 2 мороза до 3 тепла, днем — от 12 до 17 градусов со знаком «плюс».
Ветер южный, 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: осадки, погода, прогноз, тепло, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 22:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 28 марта, на Харьковщине — переменная облачность. Осадки не прогнозируют".