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До 17 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 28 березня

Суспільство 22:37   27.03.2024
Олена Нагорна
До 17 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 28 березня Фото: Василь Голосний

У четвер, 28 березня, на Харківщині – мінлива хмарність. Опади не прогнозують.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 14 до 16, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 12 до 17 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер південний, 7 – 12 м/с, вдень по області місцями пориви до 15 – 20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «До 17 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 28 березня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 22:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 28 березня, на Харківщині – мінлива хмарність. Опади не прогнозують".