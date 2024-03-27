До 17 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 28 березня

У четвер, 28 березня, на Харківщині – мінлива хмарність. Опади не прогнозують.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 14 до 16, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 12 до 17 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер південний, 7 – 12 м/с, вдень по області місцями пориви до 15 – 20 м/с.