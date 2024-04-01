«Показали, что это территория Украины» — Демченко о трех селах на Харьковщине

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона прокомментировал недавнее поднятие флага Украины в селах Шабельное, Песчаное и Дегтярное на Харьковщине, которые находятся практически в «серой» зоне.

«Эти три населенных пункта, где бойцы «Стальной границы» подняли украинский флаг, это на границе со страной-террористом. Вблизи нашего Волчанска. Эти населенные пункты находятся прямо на линии границы. Там, к сожалению, из-за действий врага не проживают украинцы. Они были вынуждены из-за обстрелов уехать оттуда. Находиться и пограничникам там опасно из-за обстрелов, но наши ребята показали врагу, что это территория Украины», — отметил Демченко.

Он также заявил, что в марте возросло количество обстрелов Харьковщины и Сумщины. В частности, россияне активно стали использовать авиацию.