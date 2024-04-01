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«Показали, що це територія України» – Демченко про три села на Харківщині

Суспільство 13:25   01.04.2024
Вікторія Яковенко
«Показали, що це територія України» – Демченко про три села на Харківщині

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону прокоментував нещодавнє підняття прапора України в селах Шабельне, Піщане та Дігтярне на Харківщині, які знаходяться практично в «сірій» зоні.

«Ці три населені пункти, де бійці «Сталевого кордону» підняли український стяг, це на кордоні з країною-терористкою. Поряд нашого Вовчанська. Ці населені пункти знаходяться безпосередньо на лінії кордону. Там, на жаль, через дії ворога не проживають українці. Вони були вимушені через обстріли виїхати звідти. Знаходитися і прикордонникам там небезпечно, через обстріли, але наші хлопці показали ворогу, що це територія України», – зазначив Демченко.

Він також заявив, що у березні зросла кількість обстрілів Харківщини і Сумщини. Зокрема, росіяни активно почали використовувати авіацію.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 13:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону прокоментував нещодавнє підняття прапора України в селах Шабельне, Піщане та Дігтярне на Харківщині, які знаходяться практично в «сірій» зоні.".