«Показали, що це територія України» – Демченко про три села на Харківщині
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону прокоментував нещодавнє підняття прапора України в селах Шабельне, Піщане та Дігтярне на Харківщині, які знаходяться практично в «сірій» зоні.
«Ці три населені пункти, де бійці «Сталевого кордону» підняли український стяг, це на кордоні з країною-терористкою. Поряд нашого Вовчанська. Ці населені пункти знаходяться безпосередньо на лінії кордону. Там, на жаль, через дії ворога не проживають українці. Вони були вимушені через обстріли виїхати звідти. Знаходитися і прикордонникам там небезпечно, через обстріли, але наші хлопці показали ворогу, що це територія України», – зазначив Демченко.
Він також заявив, що у березні зросла кількість обстрілів Харківщини і Сумщини. Зокрема, росіяни активно почали використовувати авіацію.
Читайте також: Прапор України підняли в трьох селах біля кордону Харківщини та РФ (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: граница, Демченко, обстріл, рф, села, флаг, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Показали, що це територія України» – Демченко про три села на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону прокоментував нещодавнє підняття прапора України в селах Шабельне, Піщане та Дігтярне на Харківщині, які знаходяться практично в «сірій» зоні.".