«Показали, що це територія України» – Демченко про три села на Харківщині

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону прокоментував нещодавнє підняття прапора України в селах Шабельне, Піщане та Дігтярне на Харківщині, які знаходяться практично в «сірій» зоні.

«Ці три населені пункти, де бійці «Сталевого кордону» підняли український стяг, це на кордоні з країною-терористкою. Поряд нашого Вовчанська. Ці населені пункти знаходяться безпосередньо на лінії кордону. Там, на жаль, через дії ворога не проживають українці. Вони були вимушені через обстріли виїхати звідти. Знаходитися і прикордонникам там небезпечно, через обстріли, але наші хлопці показали ворогу, що це територія України», – зазначив Демченко.

Він також заявив, що у березні зросла кількість обстрілів Харківщини і Сумщини. Зокрема, росіяни активно почали використовувати авіацію.