$10 млрд и два-три года нужно на восстановление Харькова — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в городе, разрушениях и обстрелах, а также — перспективах восстановления.

«Очень приблизительно, по оценкам наших специалистов, сегодня, чтобы восстановить все, отстроить все, необходимы средства в размере примерно 10 миллиардов долларов США. Что касается времени восстановления, то это два-три года при условии, если будут такие средства, мы отстроим весь город», — сказал мэр Харькова.

Безусловно, чтобы эти сроки и сумма стали окончательными, необходимо, чтобы прекратились российские обстрелы. А об этом речь пока не идет.

«Враг обстреливает Харьковскую область и город Харьков. Сегодняшняя ночь прошла более-менее спокойно, не было взрывов, но в минувший день и до того были взрывы и обстрелы города Харькова. Они обстреливают Харьков преимущественно ракетами С-300. Расстояние очень мало, и такая ракета долетает до Харькова примерно за 35-40 секунд. Кроме этого, они применяют по Харькову «шахеды». И это тоже очень небезопасно. Кроме этого, в последнее время они начали сбрасывать авиабомбу, управляемую, усовершенствованную авиабомбу. И было тоже очень много разрушений», — отметил Терехов.

Сейчас в Харькове без жилья остается около 150 тысяч человек. Наиболее разрушенные районы — Северная Салтовка, Пятихатки, Индустриальный район (ХТЗ). При этом нет ни одного района, куда бы «не прилетало». При этом, говорит мэр, харьковчане не выезжают из города.

«Люди не уезжают из города, люди пытаются работать и жить в таких сложных условиях, но жить в Харькове», — подчеркнул мэр.