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$10 млрд і два-три роки потрібно на відновлення Харкова – Терехов

Суспільство 09:59   02.04.2024
Оксана Горун
$10 млрд і два-три роки потрібно на відновлення Харкова – Терехов скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про ситуацію в місті, руйнування та обстріли, а також – перспективи відновлення.

“Дуже приблизно, за оцінками наших фахівців, сьогодні, щоб відновити все, відбудувати все, необхідні кошти в розмірі приблизно 10 мільярдів доларів США. Що стосується часу відновлення, то це два-три роки за умови, якщо будуть такі кошти, ми відбудуємо все місто”, – сказав мер Харкова.

Безумовно, щоб ці терміни та сума стали остаточними, необхідно, щоби припинилися російські обстріли. А про це поки що не йдеться.

“Ворог обстрілює Харківську область та місто Харків. Сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, не було вибухів, але минулого дня і до того були вибухи та обстріли міста Харкова. Вони обстрілюють Харків переважно ракетами С-300. Відстань дуже мала, й така ракета долітає до Харкова приблизно за 35-40 секунд. Окрім цього, вони застосовують по Харкову “шахеди”. І це теж дуже небезпечно. Окрім цього, останнім часом вони почали скидати авіабомбу, керовану, удосконалену авіабомбу. І було також дуже багато руйнувань”, – зазначив Терехов.

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Нині в Харкові без житла залишається близько 150 тисяч людей. Найбільш зруйновані райони – Північна Салтівка, П’ятихатки, Індустріальний район (ХТЗ). При цьому немає жодного району, куди б “не прилітало”. При цьому, каже мер, харків’яни не виїжджають із міста.

“Люди не їдуть із міста, люди намагаються працювати та жити в таких складних умовах, але жити в Харкові”, – наголосив мер.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про ситуацію в місті, руйнування та обстріли, а також – перспективи відновлення".