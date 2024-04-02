Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов

Суспільство 09:39   02.04.2024
Оксана Горун
У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поки що не прогнозує, коли робота електротрансу в місті відновиться повністю, у тому числі – поки не йдеться про повернення на маршрути трамваїв.

“На жаль, ворог дуже серйозно зруйнував енергетичну інфраструктуру міста. Ми подаємо електропостачання до житлових будинків, у райони міста Харкова за певним графіком, який ми отримуємо від Харківобленерго. Вони намагаються витримувати цей графік відключення. Так, є певні труднощі з цим, але в основному цей графік витримується”, – сказав Терехов в етері нацмарафону.

У місті відновили роботу метро, ​​хоч інтервали між поїздами значні – 10-12 хвилин у годину пік та до 20 хвилин у решту часу. Також на маршрути повернули частину тролейбусів з автономним ходом.

Читайте також: Ще два тролейбуси вийшли на маршрути у Харкові після блекауту

“Ми запустили деякі маршрути електротранспорту. Я маю на увазі тролейбусні маршрути, і сьогодні ще додали два маршрути, щоб люди могли під’їхати до основних станцій метрополітену. Щодо трамваїв, то на жаль, сьогодні немає такої можливості, щоб запустити трамваї та наземний електротранспорт у повному обсязі”, – констатував мер.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 2 квітня: перспективи електротранспорту, удари КАБ
Головні новини Харкова 2 квітня: перспективи електротранспорту, удари КАБ
02.04.2024, 11:14
З-під обстрілів Куп’янська вивезли двох коней, лоша ловили 4 години (відео)
З-під обстрілів Куп’янська вивезли двох коней, лоша ловили 4 години (відео)
02.04.2024, 10:49
Tesla за донат: Денис Парамонов віддає ще одну автівку на благодійність
Tesla за донат: Денис Парамонов віддає ще одну автівку на благодійність
02.04.2024, 11:06
Дихання Сахари: у Харкові раніше зацвіли тюльпани (фото)
Дихання Сахари: у Харкові раніше зацвіли тюльпани (фото)
02.04.2024, 10:17
У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов
У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов
02.04.2024, 09:39
$10 млрд і два-три роки потрібно на відновлення Харкова – Терехов
$10 млрд і два-три роки потрібно на відновлення Харкова – Терехов
02.04.2024, 09:59

Новини за темою:

11:01
У Харкові обмеження електрики на вихідних стали меншими – Кудрицький
10:25
Ситуація зі світлом у Харкові: аварійних відключень немає, діють погодинні
18:44
Через вимкнення світла харків’яни стали частіше застрягати в ліфтах: що робити
07:41
Ракетний удар по енергетиці: що буде зі світлом у Харкові
13:02
4 багатоповерхівки у Харкові повністю відключили від електрики через удари РФ

Ви читали новину: «У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 09:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поки що не прогнозує, коли робота електротрансу в місті відновиться повністю, у тому числі – поки не йдеться про повернення на маршрути трамваїв".