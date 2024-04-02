У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поки що не прогнозує, коли робота електротрансу в місті відновиться повністю, у тому числі – поки не йдеться про повернення на маршрути трамваїв.

“На жаль, ворог дуже серйозно зруйнував енергетичну інфраструктуру міста. Ми подаємо електропостачання до житлових будинків, у райони міста Харкова за певним графіком, який ми отримуємо від Харківобленерго. Вони намагаються витримувати цей графік відключення. Так, є певні труднощі з цим, але в основному цей графік витримується”, – сказав Терехов в етері нацмарафону.

У місті відновили роботу метро, ​​хоч інтервали між поїздами значні – 10-12 хвилин у годину пік та до 20 хвилин у решту часу. Також на маршрути повернули частину тролейбусів з автономним ходом.

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“Ми запустили деякі маршрути електротранспорту. Я маю на увазі тролейбусні маршрути, і сьогодні ще додали два маршрути, щоб люди могли під’їхати до основних станцій метрополітену. Щодо трамваїв, то на жаль, сьогодні немає такої можливості, щоб запустити трамваї та наземний електротранспорт у повному обсязі”, – констатував мер.