У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов поки що не прогнозує, коли робота електротрансу в місті відновиться повністю, у тому числі – поки не йдеться про повернення на маршрути трамваїв.
“На жаль, ворог дуже серйозно зруйнував енергетичну інфраструктуру міста. Ми подаємо електропостачання до житлових будинків, у райони міста Харкова за певним графіком, який ми отримуємо від Харківобленерго. Вони намагаються витримувати цей графік відключення. Так, є певні труднощі з цим, але в основному цей графік витримується”, – сказав Терехов в етері нацмарафону.
У місті відновили роботу метро, хоч інтервали між поїздами значні – 10-12 хвилин у годину пік та до 20 хвилин у решту часу. Також на маршрути повернули частину тролейбусів з автономним ходом.
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“Ми запустили деякі маршрути електротранспорту. Я маю на увазі тролейбусні маршрути, і сьогодні ще додали два маршрути, щоб люди могли під’їхати до основних станцій метрополітену. Щодо трамваїв, то на жаль, сьогодні немає такої можливості, щоб запустити трамваї та наземний електротранспорт у повному обсязі”, – констатував мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електрика, новини Харкова, терехов, трамвай, транспорт, троллейбус;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поки що не прогнозує, коли робота електротрансу в місті відновиться повністю, у тому числі – поки не йдеться про повернення на маршрути трамваїв".