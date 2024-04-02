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В Харькове нет возможности запустить электротранспорт в полном объеме- Терехов

Общество 09:39   02.04.2024
Оксана Горун
В Харькове нет возможности запустить электротранспорт в полном объеме- Терехов Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов пока не прогнозирует, когда работа электротранса в городе восстановится полностью, в том числе — пока речь не идет о возвращении на маршруты трамваев.

«К сожалению, враг очень серьезно разрушил энергетическую инфраструктуру города. Мы подаем электроснабжение в жилые дома, в районы города Харькова по определенному графику, который мы получаем от Харьковоблэнерго. Они пытаются выдерживать этот график отключений. Да, есть определенные трудности с этим, но в основном этот график выдерживается», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

В городе восстановили работу метро, хоть интервалы между поездами значительные — 10-12 минут в час пик и до 20 минут в остальное время. Также на маршруты вернули часть троллейбусов на автономном ходу.

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«Мы запустили некоторые маршруты электротранспорта. Я имею в виду троллейбусные маршруты, и сегодня еще добавили два маршрута, чтобы люди могли подъехать к основным станциям метрополитена. Что касается трамваев, то к сожалению, сегодня нет такой возможности, чтобы запустить трамваи и наземный электротранспорт в полном объеме», — констатировал мэр.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 09:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов пока не прогнозирует, когда работа электротранса в городе восстановится полностью, в том числе — пока речь не идет о возвращении на маршруты трамваев".