Поджигателей сухой травы штрафуют на Харьковщине: сколько платят нарушители
Жителя села Домаха Лозовской громады оштрафовали на 3060 гривен за то, что он решил огнем избавиться от сухостоя и устроил большой пожар.
Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 апреля чрезвычайники выехали на тушение пожара, распространившегося на гектар территории. Горели сухая трава, камыш и кустарники.
«По горячим следам пожарные быстро вышли на виновника. Им оказался 30-летний местный житель, который таким способом пытался избавиться от, на его взгляд, лишней растительности», — рассказали спасатели.
Согласно статье 77-1 КУоАП на поджигателя наложили штраф в 3060 гривен.
Бойцы ГСЧС в очередной раз обращаются к жителям региона с призывом не провоцировать пожары в экосистемах. Они уничтожают флору и фауну, а также опасны для жизни самих поджигателей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, домаха, пожары, сухостой, трава, Харьков, штрафы;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 22:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя села Домаха Лозовской громады оштрафовали на 3060 гривен за то, что он решил огнем избавиться от сухостоя и устроил большой пожар".