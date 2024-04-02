Поджигателей сухой травы штрафуют на Харьковщине: сколько платят нарушители

Жителя села Домаха Лозовской громады оштрафовали на 3060 гривен за то, что он решил огнем избавиться от сухостоя и устроил большой пожар.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 апреля чрезвычайники выехали на тушение пожара, распространившегося на гектар территории. Горели сухая трава, камыш и кустарники.

«По горячим следам пожарные быстро вышли на виновника. Им оказался 30-летний местный житель, который таким способом пытался избавиться от, на его взгляд, лишней растительности», — рассказали спасатели.

Согласно статье 77-1 КУоАП на поджигателя наложили штраф в 3060 гривен.

Бойцы ГСЧС в очередной раз обращаются к жителям региона с призывом не провоцировать пожары в экосистемах. Они уничтожают флору и фауну, а также опасны для жизни самих поджигателей.