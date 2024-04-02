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Поджигателей сухой травы штрафуют на Харьковщине: сколько платят нарушители

Происшествия 22:36   02.04.2024
Елена Нагорная
Поджигателей сухой травы штрафуют на Харьковщине: сколько платят нарушители

Жителя села Домаха Лозовской громады оштрафовали на 3060 гривен за то, что он решил огнем избавиться от сухостоя и устроил большой пожар.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 апреля чрезвычайники выехали на тушение пожара, распространившегося на гектар территории. Горели сухая трава, камыш и кустарники.

«По горячим следам пожарные быстро вышли на виновника. Им оказался 30-летний местный житель, который таким способом пытался избавиться от, на его взгляд, лишней растительности», — рассказали спасатели.

Согласно статье 77-1 КУоАП на поджигателя наложили штраф в 3060 гривен.

Бойцы ГСЧС в очередной раз обращаются к жителям региона с призывом не провоцировать пожары в экосистемах. Они уничтожают флору и фауну, а также опасны для жизни самих поджигателей.

Читайте также: Пожилая женщина жгла траву – и погибла в этом пожаре на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 22:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя села Домаха Лозовской громады оштрафовали на 3060 гривен за то, что он решил огнем избавиться от сухостоя и устроил большой пожар".