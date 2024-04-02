Паліїв сухої трави штрафують на Харківщині: скільки платять ті, кого зловлять
Жителя села Домаха Лозівської громади оштрафували на 3060 гривень за те, що він вирішив вогнем позбутися сухостою та влаштував велику пожежу.
Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, 1 квітня надзвичайники виїхали на гасіння пожежі, яка поширилася на гектар території. Горіли суха трава, очерет та чагарники.
“По гарячих слідах вогнеборці швидко вийшли на винуватця пожежі. Ним виявився 30-річний місцевий, який таким способом намагався позбутися, на його погляд, зайвої рослинності”, – розповіли рятувальники.
Згідно зі статтею 77-1 КУпАП на палія наклали штраф у 3060 гривень.
Бійці ДСНС вкотре звертаються до мешканців регіону із закликом не провокувати пожежі в екосистемах. Вони знищують флору та фауну, а також небезпечні для життя самих паліїв.
Читайте також: Літня жінка палила траву – і загинула у цій пожежі на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, домаха, пожежа, сухостой, трава, Харків, штрафы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Паліїв сухої трави штрафують на Харківщині: скільки платять ті, кого зловлять»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 22:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя села Домаха Лозівської громади оштрафували на 3060 гривень за те, що він вирішив вогнем позбутися сухостою та влаштував велику пожежу".