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Паліїв сухої трави штрафують на Харківщині: скільки платять ті, кого зловлять

Події 22:36   02.04.2024
Олена Нагорна
Паліїв сухої трави штрафують на Харківщині: скільки платять ті, кого зловлять

Жителя села Домаха Лозівської громади оштрафували на 3060 гривень за те, що він вирішив вогнем позбутися сухостою та влаштував велику пожежу.

Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, 1 квітня надзвичайники виїхали на гасіння пожежі, яка поширилася на гектар території. Горіли суха трава, очерет та чагарники.

“По гарячих слідах вогнеборці швидко вийшли на винуватця пожежі. Ним виявився 30-річний місцевий, який таким способом намагався позбутися, на його погляд, зайвої рослинності”, – розповіли рятувальники.

Згідно зі статтею 77-1 КУпАП на палія наклали штраф у 3060 гривень.

Бійці ДСНС вкотре звертаються до мешканців регіону із закликом не провокувати пожежі в екосистемах. Вони знищують флору та фауну, а також небезпечні для життя самих паліїв.

Читайте також: Літня жінка палила траву – і загинула у цій пожежі на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 22:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя села Домаха Лозівської громади оштрафували на 3060 гривень за те, що він вирішив вогнем позбутися сухостою та влаштував велику пожежу".