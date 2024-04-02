Паліїв сухої трави штрафують на Харківщині: скільки платять ті, кого зловлять

Жителя села Домаха Лозівської громади оштрафували на 3060 гривень за те, що він вирішив вогнем позбутися сухостою та влаштував велику пожежу.

Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, 1 квітня надзвичайники виїхали на гасіння пожежі, яка поширилася на гектар території. Горіли суха трава, очерет та чагарники.

“По гарячих слідах вогнеборці швидко вийшли на винуватця пожежі. Ним виявився 30-річний місцевий, який таким способом намагався позбутися, на його погляд, зайвої рослинності”, – розповіли рятувальники.

Згідно зі статтею 77-1 КУпАП на палія наклали штраф у 3060 гривень.

Бійці ДСНС вкотре звертаються до мешканців регіону із закликом не провокувати пожежі в екосистемах. Вони знищують флору та фауну, а також небезпечні для життя самих паліїв.