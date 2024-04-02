Сегодня 2 апреля: какой праздник и день в истории

2 апреля 1958 года зарегистрировали рекордный по скорости ветра смерч. В 1968-м состоялась премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001». В 1982-м началась Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной. В 2007-м Ющенко издал Указ о роспуске Верховной Рады, а в 2022-м Маляр заявила об освобождении Киевщины.

Праздники и памятные даты 2 апреля

2 апреля в Украине – День кинолога.

В мире: Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, Международный день проверки фактов и День примирения.

2 апреля в истории

2 апреля 1958 года зарегистрировали рекордный по скорости ветра смерч, который внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Подробнее.

2 апреля 1967 года основали Международный день детской книги. Его отмечают в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена (он родился 2 апреля 1805-го).

2 апреля 1968 года в Вашингтоне состоялась премьера культового фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001».

В основе фильма – рассказ Артура Кларка «Часовой», опубликованный в 1951 году, а также другие произведения этого автора. Сценарий Кларк создавал совместно с Кубриком, существенно переработав свои произведения. Фильм рассказывает о серии встреч людей с таинственными черными монолитами, которые влияют на ход эволюции человечества. Ленту считают значительной вехой в развитии научной фантастики, а также – становлении спецэффектов. Фильм получил «Оскар» за визуальные эффекты. Создатели уделили большое внимание детализации космических кораблей. Их моделировала команда во главе с двумя экспертами из NASA. А управление полетами озвучивал реальный военнослужащий ВВС США Фрэнк Миллер. В 1991-м киноленту включили в Национальный реестр фильмов США. По версии Американского института кино, это лучший научно-фантастический фильм в истории Голливуда, а международные критики часто отдают ему и мировое первенство в этом жанре. В честь книги и фильма NASA назвала межпланетную станцию Марс Одиссей.

2 апреля 1982 года началась Фолклендская война. Подробнее.

2 апреля 2007 года в результате очередного политического кризиса президент Виктор Ющенко издал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов. Подробнее.

2 апреля 2022 года на тот момент заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов.

Церковный праздник

2 апреля чтят память преподобного Тита, чудотворца. Преподобный Тит с юных лет посвятил себя монашеской жизни. Он был монахом в Студийском монастыре близ Константинополя в IX веке. Тит заслужил всеобщую любовь братии и по ее просьбе был рукоположен в пресвитера. Он отстаивал почитание икон во времена иконоборческих гонений. Имел дар чудотворения. Прожил до глубокой старости и умер мирно.

Народные приметы

Если в этот день идет дождь, то лето будет жарким.

Если громко воркуют голуби, в ближайшие дни будет тепло.

Что нельзя делать 2 апреля

Нельзя тяжело работать.

Нельзя вязать, шить и вышивать.

Нельзя ссориться и ругаться.