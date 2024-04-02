Сьогодні 2 квітня: яке свято та день в історії ????????????????????????????????????

2 квітня 1958 року зареєстрували рекордний за швидкістю вітру смерч. У 1968-му відбулася прем’єра фільму Стенлі Кубрика “Космічна одіссея 2001”. У 1982-го розпочалася Фолклендська війна між Великою Британією та Аргентиною. У 2007-му Ющенко видав Указ про розпуск Верховної Ради, а у 2022-му Маляр заявила про звільнення Київщини.

Свята та пам’ятні дати 2 квітня

2 квітня в Україні – День кінолога.

У світі: Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, Міжнародний день перевірки фактів та День примирення.

2 квітня в історії

2 квітня 1958 року зареєстрували рекордний за швидкістю вітру смерч, який внесено до Книги рекордів Гіннеса. Докладніше.

2 квітня 1967 року заснували Міжнародний день дитячої книги. Його відзначають у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена (він народився 2 квітня 1805 року).

2 квітня 1968 року у Вашингтоні відбулася прем’єра культового фільму Стенлі Кубрика “Космічна одіссея 2001”.

В основі фільму – розповідь Артура Кларка “Часовий”, опублікована в 1951 році, а також інші твори цього автора. Сценарій Кларк створював разом із Кубриком, значно переробивши свої твори. Фільм розповідає про серію зустрічей людей із таємничими чорними монолітами, які впливають на перебіг еволюції людства. Стрічку вважають значною віхою в розвитку наукової фантастики, а також – становленні спецефектів. Фільм отримав “Оскар” за візуальні ефекти. Творці приділили велику увагу деталізації космічних кораблів. Їх моделювала команда на чолі із двома експертами з NASA. А керування польотами озвучував реальний військовослужбовець ВПС США Френк Міллер. У 1991-му кінострічку включили до Національного реєстру фільмів США. За версією Американського інституту кіно це найкращий науково-фантастичний фільм в історії Голлівуду, а міжнародні критики часто віддають йому світову першість у цьому жанрі. На честь книги та фільму NASA назвала міжпланетну станцію Марс Одіссей.

2 квітня 1982 року розпочалася Фолклендська війна. Докладніше.

2 квітня 2007 року внаслідок чергової політичної кризи президент Віктор Ющенко видав указ про розпуск Верховної Ради та призначення дострокових виборів. Докладніше.

2 квітня 2022 року на той момент заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Київська область повністю звільнена від російських окупантів.

Церковне свято

2 квітня вшановують пам’ять преподобного Тита, чудотворця. Преподобний Тит із юних років присвятив себе чернечому життю. Він був ченцем у Студійському монастирі поблизу Константинополя в IX столітті. Тит заслужив загальну любов братії та на їхнє прохання був висвячений у пресвітера. Він відстоював шанування ікон у часи іконоборчих гонінь. Мав дар чудотворення. Прожив до глибокої старості та помер мирно.

Народні прикмети

Якщо в цей день дощить, то літо буде спекотним.

Якщо гучно воркочуть голуби, найближчими днями буде тепло.

Що не можна робити 2 квітня

Не можна важко працювати.

Не можна в’язати, шити та вишивати.

Не можна сваритися та лаятися.