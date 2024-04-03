Враг усиленно обстреливал Купянск и окрестности в течение суток, есть погибшие

Россияне в течение дня и ночью обстреливали Купянск и близлежащие села, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Также под обстрелами были Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы.

В Купянском районе два человека погибли из-за обстрела села Новоосиново — 58-летний мужчина и его 11-летний сын (мальчик получил ранения, сегодня утром ХОВА сообщила о том, что он умер в больнице).

«Село Глушковка. 2 апреля около 13:50 в результате артобстрела произошло возгорание лесополосы. Село Кучеровка. 2 апреля в 23:31 в результате российских обстрелов загорелся жилой дом. Без пострадавших. Купянск. 3 апреля около 03:00 армия рф в который раз обстреляла город. В результате обстрелов произошел пожар в частном доме, горели гаражи», — сообщил о других обстрелах на этом направлении Владимир Тимошко.

Также под ударами были Липцы Харьковского района — по селу ночью 2 апреля, около 03:00, прилетела КАБ. Есть разрушения.

В Богодуховском районе досталось селу Ивашки. Днем 2 апреля по нему ударила российская артиллерия.

«В результате обстрела произошло возгорание и уничтожено восемь частных домовладений. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины.

Под утро 2 апреля оккупанты сбросили три авиабомбы на село Чернещина в Изюмском районе, а также две — на поселок Боровая. В населенных пунктах повреждены частные дом, гаражи, здание образовательного учреждения. Обошлось без пострадавших.