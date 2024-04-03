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Ворог посилено обстрілював Куп’янськ та околиці протягом доби, є загиблі

Події 07:56   03.04.2024
Оксана Горун
Ворог посилено обстрілював Куп’янськ та околиці протягом доби, є загиблі

Росіяни протягом дня та вночі обстрілювали Куп’янськ та прилеглі села, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Також під обстрілами були Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

У Куп’янському районі двоє людей загинули через обстріл села Новоосинове – 58-річний чоловік та його 11-річний син (хлопчик отримав поранення, сьогодні вранці ХОВА повідомила про те, що він помер у лікарні).

Село Глушківка. 02 квітня близько 13:50 внаслідок артобстрілу сталося займання лісосмуги. Село Кучерівка. 02 квітня о 23:31 внаслідок російського обстрілу зайнявся житловий будинок. Без потерпілих. Куп’янськ. 03 квітня близько 03:00 армія рф вкотре обстріляла місто. Внаслідок обстрілів сталася пожежа в приватному будинку, горіли гаражі“, — повідомив про інші обстріли на цьому напрямку Володимир Тимошко.

Також під ударами були Липці Харківського району – по селу вночі 2 квітня, близько 03:00, прилетіла КАБ. Є руйнування.

У Богодухівському районі дісталося селу Івашки. Вдень 2 квітня по ньому вдарила російська артилерія.

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“Внаслідок обстрілу сталося займання та знищено вісім приватних домоволодінь. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – зазначив начальник ГУ Нацполіції Харківщини.

На ранок 2 квітня окупанти скинули три авіабомби на село Чернещина в Ізюмському районі, а також дві – на селище Борова. У населених пунктах пошкоджені приватні будинки, гаражі, будівлю освітнього закладу. Обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 07:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни протягом дня та вночі обстрілювали Куп’янськ та прилеглі села, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Також під обстрілами були Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони".