Харьков был атакован КАБами — Терехов

В Харькове раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и пусках КАБ.

«Предварительно Харьков был атакован КАБами. Что касается жертв и разрушений, то информация уточняется», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы раздались в Харькове около 15:27 дня 5 апреля.

Вражескую атаку также подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.