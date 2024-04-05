Харьков был атакован КАБами — Терехов
В Харькове раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и пусках КАБ.
«Предварительно Харьков был атакован КАБами. Что касается жертв и разрушений, то информация уточняется», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы раздались в Харькове около 15:27 дня 5 апреля.
Вражескую атаку также подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 15:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и пусках КАБ".