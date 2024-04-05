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Харьков был атакован КАБами — Терехов

Происшествия 15:38   05.04.2024
Оксана Горун
Харьков был атакован КАБами — Терехов

В Харькове раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и пусках КАБ.

«Предварительно Харьков был атакован КАБами. Что касается жертв и разрушений, то информация уточняется», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы раздались в Харькове около 15:27 дня 5 апреля.

Вражескую атаку также подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 15:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и пусках КАБ".