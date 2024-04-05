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Взрывы раздаются в Харькове и области, Терехов призвал быть в укрытии

Происшествия 15:38   05.04.2024
Оксана Якушко
Взрывы раздаются в Харькове и области, Терехов призвал быть в укрытии

Россияне наносят удары по Харькову и области, об опасности сообщил мэр города Харькова.

«В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!» – сообщил мэр города Игорь Терехов.

Предварительно Харьков был атакован КАБами, сообщил Терехов.

«Что касается жертв и разрушений, то информация уточняется», — отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 15:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносят удары по Харькову и области, об опасности сообщил мэр города Харькова.".