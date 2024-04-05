Взрывы раздаются в Харькове и области, Терехов призвал быть в укрытии
Россияне наносят удары по Харькову и области, об опасности сообщил мэр города Харькова.
«В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!» – сообщил мэр города Игорь Терехов.
Предварительно Харьков был атакован КАБами, сообщил Терехов.
«Что касается жертв и разрушений, то информация уточняется», — отметил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, Харькв;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 15:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносят удары по Харькову и области, об опасности сообщил мэр города Харькова.".