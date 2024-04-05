Вибухи лунають у Харкові та в області, Терехов закликав бути в укритті
Росіяни завдають ударів по Харкову та області, про небезпеку повідомив мер міста Харкова.
«У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні!” – повідомив мер міста Ігор Терехов.
Попередньо Харків атакували КАБи, повідомив Терехов.
“Що стосується жертв та руйнувань, то інформація уточнюється”, – зазначив Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибухи, Харькв;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 15:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдають ударів по Харкову та області, про небезпеку повідомив мер міста Харкова.".