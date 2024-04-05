Live
  • Пт 05.04.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

Вибухи лунають у Харкові та в області, Терехов закликав бути в укритті

Події 15:38   05.04.2024
Оксана Якушко
Вибухи лунають у Харкові та в області, Терехов закликав бути в укритті

Росіяни завдають ударів по Харкову та області, про небезпеку повідомив мер міста Харкова.

«У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні!” – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Попередньо Харків атакували КАБи, повідомив Терехов.

“Що стосується жертв та руйнувань, то інформація уточнюється”, – зазначив Терехов.

Читайте також: Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов
РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов
05.04.2024, 15:53
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
04.04.2024, 17:48
Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)
Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)
05.04.2024, 11:12
Харків був атакований КАБами – Терехов
Харків був атакований КАБами – Терехов
05.04.2024, 15:38
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
05.04.2024, 15:16
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
04.04.2024, 09:40

Новини за темою:

23:43
У Харкові серія вибухів, росіяни наносять удари по місту
21:52
Вибухи лунають у Харкові, Мельник і Терехов закликали перебувати в укриттях
21:30
У Харкові закрили на 90% контури будинків, пошкоджених вночі БпЛА РФ – Терехов
16:34
Першу підземну школу для 900 дітей побудували у Харкові – Терехов
22:52
Головні новини Харкова 31.03: вибухи, “приліт” по центру міста – Терехов

Ви читали новину: «Вибухи лунають у Харкові та в області, Терехов закликав бути в укритті»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдають ударів по Харкову та області, про небезпеку повідомив мер міста Харкова.".