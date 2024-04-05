Вибухи лунають у Харкові та в області, Терехов закликав бути в укритті

Росіяни завдають ударів по Харкову та області, про небезпеку повідомив мер міста Харкова.

«У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні!” – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Попередньо Харків атакували КАБи, повідомив Терехов.

“Що стосується жертв та руйнувань, то інформація уточнюється”, – зазначив Терехов.