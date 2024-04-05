Харків був атакований КАБами – Терехов
У Харкові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та пуски КАБ.
“Попередньо Харків був атакований КАБами. Щодо жертв та руйнувань, то інформація уточнюється”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Вибухи пролунали у Харкові близько 15:27 дня 5 квітня.
Ворожу атаку підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, новини Харкова, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 15:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та пуски КАБ".