Live
  • Пт 05.04.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

Харків був атакований КАБами – Терехов

Події 15:38   05.04.2024
Оксана Горун
Харків був атакований КАБами – Терехов

У Харкові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та пуски КАБ.

“Попередньо Харків був атакований КАБами. Щодо жертв та руйнувань, то інформація уточнюється”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи пролунали у Харкові близько 15:27 дня 5 квітня.

Ворожу атаку підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов
РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов
05.04.2024, 15:53
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
04.04.2024, 17:48
Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)
Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)
05.04.2024, 11:12
Харків був атакований КАБами – Терехов
Харків був атакований КАБами – Терехов
05.04.2024, 15:38
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
05.04.2024, 15:16
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
04.04.2024, 09:40

Новини за темою:

15:38
Харків був атакований КАБами – Терехов
08:07
Удари КАБ по Харківщині: Тимошко повідомив про руйнування
19:03
Пожежна частина в Козачій Лопані зруйнована авіабомбою: як працюватиме ДСНС
13:03
Майже 300 вікон вибитті внаслідок вечірнього удару КАБом по Харкову (фото)
09:37
8 споруд і будинків пошкодив російський КАБ у Харкові – Синєгубов

Ви читали новину: «Харків був атакований КАБами – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та пуски КАБ".