Харків був атакований КАБами – Терехов

У Харкові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та пуски КАБ.

“Попередньо Харків був атакований КАБами. Щодо жертв та руйнувань, то інформація уточнюється”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи пролунали у Харкові близько 15:27 дня 5 квітня.

Ворожу атаку підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.