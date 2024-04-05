Ночные взрывы в Харькове: враг бил по Коротичу ракетами

Ночью в Харькове слышали серию взрывов. Утром начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что по Коротичу прилетело за сутки не менее шести ракет, в том числе «Искандер-М».

«Коротич. 4-5 апреля враг нанес не менее шести ракетных ударов, в том числе Искандер-М. В результате российских обстрелов во время полевых работ погиб работник сельхозпредприятия, еще двое гражданских получили осколочные ранения. Повреждена сельхозтехника», — проинформировал Тимошко.

Также ночью били из РСЗО «Смерч» по Боровой. Там повреждены два частных дома, гражданский автомобиль.

В течение суток под ударами были села: Глубокое, Кондрашовка, Колесниковка, Кучеровка, Чернещина, Землянки, Гатище.

Читайте также: В Харькове остановилось метро