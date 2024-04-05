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Нічні вибухи в Харкові: ворог бив по Коротичу ракетами

Події 08:00   05.04.2024
Оксана Горун
Нічні вибухи в Харкові: ворог бив по Коротичу ракетами

Вночі в Харкові чули серію вибухів. Вранці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що по Коротичу прилетіло за добу не менше шести ракет, у тому числі “Іскандер-М”.

“Коротич. 4-5 квітня ворог завдав щонайменше шість ракетних ударів, у тому числі Іскандер-М. Внаслідок російських обстрілів під час польових робіт загинув працівник сільгосппідприємства, ще двоє цивільних отримали осколкові поранення. Пошкоджена сільгосптехніка”, – поінформував Тимошко.

Також вночі били з РСЗВ “Смерч” по Боровій. Там пошкоджені два приватні будинки, цивільний автомобіль.

Протягом доби під ударами були села: Глибоке, Кіндрашівка, Колесниківка, Кучерівка, Чернещина, Землянки, Гатище.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 08:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі в Харкові чули серію вибухів. Вранці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що по Коротичу прилетіло за добу не менше шести ракет, у тому числі “Іскандер-М”".