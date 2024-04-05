Спасатели тушили на Харьковщине 7 пожаров, вызванных обстрелами, есть погибшие
Бойцы ГСЧС в течение суток тушили огонь, вызванный россиянами, в Купянском, Харьковском и Изюмском районах области.
Два пожара возникли в природных экосистемах.
«В Липецкой громаде между с. Липцы и с. Веселое оккупанты подожгли сухую траву на площади 2 га. А в Куриловской громаде за пределами с. Колесниковка горела хвойная подстилка в лесном массиве на площади 3 га», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также пожар возник в селе Кондрашовка — там горели хозпостройки, частный дом и автомобили.
«От вражеского удара погиб мужчина, еще два пострадали», — проинформировали в ГСЧС.
Также частные дома горели в селе Кучеровка и поселке Боровая.
«В с. Глубокое Липецкой громады снаряд попал в квартиру, которая загорелась на площади 20 кв. м. Все пожары, вызванные российскими террористами, оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — отметили спасатели.
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Также спасатели осматривали место «прилета» ракеты между Коротичем и селом Березовка. В результате этого взрыва один человек погиб, а два получили ранения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС в течение суток тушили огонь, вызванный россиянами, в Купянском, Харьковском и Изюмском районах области".