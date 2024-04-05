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Главные новости Харькова 5.04: ракетные удары по Коротичу, остановилось метро

Происшествия 08:07   05.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 5.04: ракетные удары по Коротичу, остановилось метро Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:07

Ночью харьковчане слышали ракетные удары по Коротичу

Ночью в Харькове слышали серию взрывов. Утром начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что по Коротичу прилетело за сутки не менее шести ракет, в том числе «Искандер-М».

«Коротич. 4-5 апреля враг нанес не менее шести ракетных ударов, в том числе Искандер-М. В результате российских обстрелов во время полевых работ погиб работник сельхозпредприятия, еще двое гражданских получили осколочные ранения. Повреждена сельхозтехника», — проинформировал Тимошко.

07:45

В Харькове остановилось метро

«Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — проинформировали в КП «Харьковский метрополитен» в 07:31.

«Временная остановка движения связана с ситуацией в энергосистеме», — уточнил пресс-секретарь предприятия Алексей Битнер.

07:33

Под Купянском не штурмовали — Генштаб

«На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Авиаудар россияне нанесли по селу Огурцово.

07:12

Взрывы около полуночи и серия тревог

Ночь в Харькове вновь выдалась неспокойной. Около полуночи в городе были слышны взрывы. Вражескую атаку подтвердили мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов. Подробной информации о «прилетах» по состоянию на 7 утра 5 апреля нет. Отбой воздушной тревоги, объявленной в 23:26, дали только в 02:14. Но покой был непродолжительным. Уже в 03:15 тревога прозвучала снова. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

После отбоя в 04:15 была еще одна тревога — с 05:12 по 05:53 — вновь из-за баллистики. Больше взрывов в Харькове не было слышно.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".