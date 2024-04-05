Генштаб назвал два населенных пункта Харьковщины, по которым била авиация РФ

В течение суток на Харьковщине вражеским авиаударам подверглись Круглое и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.

Наступательных (штурмовых) действий на Купянском направлении военные РФ не вели.