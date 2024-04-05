Генштаб назвал два населенных пункта Харьковщины, по которым била авиация РФ
В течение суток на Харьковщине вражеским авиаударам подверглись Круглое и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.
Наступательных (штурмовых) действий на Купянском направлении военные РФ не вели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 20:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине вражеским авиаударам подверглись Круглое и Берестовое".