В Харькове около 19 часов вновь был слышен взрыв: известно, куда «прилетело»

В 19:10 5 апреля в Харькове был слышен взрыв.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал быть в укрытиях.

В 19:14 оккупанты нанесли удар между населенными пунктами в Харьковском районе, сообщил вскоре начальник ХОВА.

«Детали устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала», — пишет он.

Ранее Синегубов сообщил, что в 17:10 военные РФ обстреляли села Момотово и Александровка Харьковского района. Первый удар был вблизи недействующих зданий частного агрокомплекса. Второй — по открытой территории. Без пострадавших.