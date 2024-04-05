В Харькове около 19 часов вновь был слышен взрыв: известно, куда «прилетело»
В 19:10 5 апреля в Харькове был слышен взрыв.
Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал быть в укрытиях.
В 19:14 оккупанты нанесли удар между населенными пунктами в Харьковском районе, сообщил вскоре начальник ХОВА.
«Детали устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала», — пишет он.
Ранее Синегубов сообщил, что в 17:10 военные РФ обстреляли села Момотово и Александровка Харьковского района. Первый удар был вблизи недействующих зданий частного агрокомплекса. Второй — по открытой территории. Без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 19:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 19:10 5 апреля в Харькове был слышен взрыв.".