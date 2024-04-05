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В Харькове около 19 часов вновь был слышен взрыв: известно, куда «прилетело»

Происшествия 19:50   05.04.2024
Елена Нагорная
В Харькове около 19 часов вновь был слышен взрыв: известно, куда «прилетело»

В 19:10 5 апреля в Харькове был слышен взрыв.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал быть в укрытиях.

В 19:14 оккупанты нанесли удар между населенными пунктами в Харьковском районе, сообщил вскоре начальник ХОВА.

«Детали устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала», — пишет он.

Ранее Синегубов сообщил, что в 17:10 военные РФ обстреляли села Момотово и Александровка Харьковского района. Первый удар был вблизи недействующих зданий частного агрокомплекса. Второй — по открытой территории. Без пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 19:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 19:10 5 апреля в Харькове был слышен взрыв.".