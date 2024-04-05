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Взрывы под Харьковом: Синегубов рассказал, по чему около 17 часов бил враг

Происшествия 19:10   05.04.2024
Елена Нагорная
Взрывы под Харьковом: Синегубов рассказал, по чему около 17 часов бил враг Фото: Олег Синегубов

В 17:10 5 апреля военные РФ обстреляли села Момотово и Александровка Харьковского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Первый удар был вблизи недействующих зданий частного агрокомплекса. Второй — по открытой территории. Без пострадавших», — информирует Синегубов.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16:50.

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 19:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 17:10 5 апреля военные РФ обстреляли села Момотово и Александровка Харьковского района".