Взрывы под Харьковом: Синегубов рассказал, по чему около 17 часов бил враг

В 17:10 5 апреля военные РФ обстреляли села Момотово и Александровка Харьковского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Первый удар был вблизи недействующих зданий частного агрокомплекса. Второй — по открытой территории. Без пострадавших», — информирует Синегубов.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16:50.