В Харькове снова раздаются взрывы – Мельник

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях.

«Жители города Харьков и Харьковской области – находитесь в укрытиях!» – обратился Мельник к горожанам после серии взрывов в городе.

Ранее армия РФ днем 5 апреля, предварительно КАБами, ударила по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.