В Харькове снова раздаются взрывы – Мельник
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях.
«Жители города Харьков и Харьковской области – находитесь в укрытиях!» – обратился Мельник к горожанам после серии взрывов в городе.
Ранее армия РФ днем 5 апреля, предварительно КАБами, ударила по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: РФ ударила КАБами по Харькову и населенному пункту области – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, россияне, рф, Сергей Мельник, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове снова раздаются взрывы – Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях. ".