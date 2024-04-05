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В Харькове снова раздаются взрывы – Мельник

Происшествия 16:48   05.04.2024
Оксана Якушко
В Харькове снова раздаются взрывы – Мельник

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях. 

«Жители города Харьков и Харьковской области – находитесь в укрытиях!» – обратился Мельник к горожанам после серии взрывов в городе.

Ранее армия РФ днем 5 апреля, предварительно КАБами, ударила по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: РФ ударила КАБами по Харькову и населенному пункту области – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 16:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях. ".