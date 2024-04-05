РФ ударила КАБами по Харькову и населенному пункту области – Синегубов

Армия РФ днем 5 апреля, предварительно КАБами, ударила по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Детали устанавливаются. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — отметил глава ХОВА.

Напомним, около 15:30 в Харькове были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов призывал быть осторожными. Позже, он сообщил, что Харьков предварительно был атакован КАБами.