РФ ударила КАБами по Харькову и населенному пункту области – Синегубов
Армия РФ днем 5 апреля, предварительно КАБами, ударила по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Детали устанавливаются. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — отметил глава ХОВА.
Напомним, около 15:30 в Харькове были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов призывал быть осторожными. Позже, он сообщил, что Харьков предварительно был атакован КАБами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, район, синегубов, Харьков, Харьковский;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 15:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ днем 5 апреля, предварительно КАБами, ударила по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".