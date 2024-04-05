РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов

Армія РФ вдень 5 квітня, попередньо КАБами, вдарила по місту Харків та по населеному пункту Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», – зазначив голова ХОВА.

Нагадаємо, близько 15:30 у Харкові були чутні вибухи. Мер міста Ігор Терехов закликав бути обережними. Пізніше він повідомив, що Харків попередньо був атакований КАБами.