РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов
Армія РФ вдень 5 квітня, попередньо КАБами, вдарила по місту Харків та по населеному пункту Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», – зазначив голова ХОВА.
Нагадаємо, близько 15:30 у Харкові були чутні вибухи. Мер міста Ігор Терехов закликав бути обережними. Пізніше він повідомив, що Харків попередньо був атакований КАБами.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, район, сінєгубов, Харків, Харьковский;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдень 5 квітня, попередньо КАБами, вдарила по місту Харків та по населеному пункту Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".