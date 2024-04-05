У Харкові знову лунають вибухи – Мельник

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців Харкова та області бути в укриттях.

«Мешканці міста Харків та Харківської області – перебувайте в укриттях!» – звернувся Мельник до городян після серії вибухів у місті.

Раніше армія РФ вдень 5 квітня, попередньо КАБами, вдарила по місту Харкову та населеному пункту Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синегубов.