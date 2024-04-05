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У Харкові знову лунають вибухи – Мельник

Події 16:48   05.04.2024
Оксана Якушко
У Харкові знову лунають вибухи – Мельник

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців Харкова та області бути в укриттях. 

«Мешканці міста Харків та Харківської області – перебувайте в укриттях!» – звернувся Мельник до городян після серії вибухів у місті.

Раніше армія РФ вдень 5 квітня, попередньо КАБами, вдарила по місту Харкову та населеному пункту Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синегубов.

Читайте також: РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 16:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців Харкова та області бути в укриттях. ".