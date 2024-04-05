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Вибухи під Харковом: Синєгубов розповів, по чому близько 17-ї години бив ворог

Події 19:10   05.04.2024
Олена Нагорна
Вибухи під Харковом: Синєгубов розповів, по чому близько 17-ї години бив ворог

О 17:10 5 квітня військові РФ обстріляли села Момотове та Олександрівка Харківського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Перший удар був поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий — по відкритій території. Без постраждалих”, – інформує Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16:50.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 19:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 17:10 5 квітня військові РФ обстріляли села Момотове та Олександрівка Харківського району".