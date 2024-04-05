Вибухи під Харковом: Синєгубов розповів, по чому близько 17-ї години бив ворог
О 17:10 5 квітня військові РФ обстріляли села Момотове та Олександрівка Харківського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Перший удар був поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий — по відкритій території. Без постраждалих”, – інформує Синєгубов.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16:50.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: александровка, вибухи, момотово, обстріли, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 19:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 17:10 5 квітня військові РФ обстріляли села Момотове та Олександрівка Харківського району".