У Харкові близько 19-ї знову було чутно вибух: відомо, куди “прилетіло”

О 19:10 5 квітня у Харкові було чутно вибух.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав бути в укриттях.

О 19:14 окупанти завдали удару між населеними пунктами у Харківському районі, повідомив незабаром начальник ХОВА.

“Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила”, – пише він.

Раніше Синєгубов повідомив, що о 17:10 військові РФ обстріляли села Момотове та Олександрівка Харківського району. Перший удар був поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий – по відкритій території. Без постраждалих.