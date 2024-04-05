У Харкові близько 19-ї знову було чутно вибух: відомо, куди “прилетіло”
О 19:10 5 квітня у Харкові було чутно вибух.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав бути в укриттях.
О 19:14 окупанти завдали удару між населеними пунктами у Харківському районі, повідомив незабаром начальник ХОВА.
“Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила”, – пише він.
Раніше Синєгубов повідомив, що о 17:10 військові РФ обстріляли села Момотове та Олександрівка Харківського району. Перший удар був поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий – по відкритій території. Без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 19:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 19:10 5 квітня у Харкові було чутно вибух".