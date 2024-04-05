Генштаб назвав два населені пункти Харківщини, по яких била авіація РФ
Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали Кругле та Берестове, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.
Наступальних (штурмових) дій на Куп’янському напрямку військові РФ не вели.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 20:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали Кругле та Берестове".