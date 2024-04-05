Генштаб назвав два населені пункти Харківщини, по яких била авіація РФ

Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали Кругле та Берестове, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.

Наступальних (штурмових) дій на Куп’янському напрямку військові РФ не вели.