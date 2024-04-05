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Генштаб назвав два населені пункти Харківщини, по яких била авіація РФ

Суспільство 20:07   05.04.2024
Олена Нагорна
Генштаб назвав два населені пункти Харківщини, по яких била авіація РФ

Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали Кругле та Берестове, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.

Наступальних (штурмових) дій на Куп’янському напрямку військові РФ не вели.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Генштаб назвав два населені пункти Харківщини, по яких била авіація РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 20:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали Кругле та Берестове".