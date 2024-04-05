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Штурмы на Харьковщине прекратились, Украину ночью атаковали БПЛА — Генштаб

Происшествия 07:16   05.04.2024
Оксана Горун
Штурмы на Харьковщине прекратились, Украину ночью атаковали БПЛА — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 апреля сообщил о ситуации на фронте и обстрелах.

«Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БПЛА были уничтожены», — проинформировали в Генштабе.

В этот раз, по данным Воздушных сил ВСУ, под атакой БПЛА были южные и центральные области страны.

Армия РФ нанесла авиаудар по селу Огурцово в Харьковской области. Под артобстрелами было 120 населенных пунктов Украины. В целом армия РФ нанесла четыре ракетных и 80 авиационных ударов, а также 108 раз применила РСЗО.

На фронте произошло 65 боевых столкновений. Под Купянском враг не вел штурмовых действий.

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум артиллерийским системам, одной радиолокационной станции, одной станции РЭС и двум средствам ПВО противника», — перечислили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 апреля сообщил о ситуации на фронте и обстрелах".