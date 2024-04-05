Штурмы на Харьковщине прекратились, Украину ночью атаковали БПЛА — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 апреля сообщил о ситуации на фронте и обстрелах.

«Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БПЛА были уничтожены», — проинформировали в Генштабе.

В этот раз, по данным Воздушных сил ВСУ, под атакой БПЛА были южные и центральные области страны.

Армия РФ нанесла авиаудар по селу Огурцово в Харьковской области. Под артобстрелами было 120 населенных пунктов Украины. В целом армия РФ нанесла четыре ракетных и 80 авиационных ударов, а также 108 раз применила РСЗО.

На фронте произошло 65 боевых столкновений. Под Купянском враг не вел штурмовых действий.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум артиллерийским системам, одной радиолокационной станции, одной станции РЭС и двум средствам ПВО противника», — перечислили в ГШ.