Штурми на Харківщині припинилися, Україну вночі атакували БПЛА – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 5 квітня повідомив про ситуацію на фронті та обстріли.
“Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА було знищено“, – поінформували в Генштабі.
Цього разу, за даними Повітряних сил ЗСУ, під атакою БПЛА були південні та центральні області країни.
Армія РФ завдала авіаудару по селу Огірцеве в Харківській області. Під артобстрілами було 120 населених пунктів України. Загалом армія РФ завдала чотирьох ракетних та 80 авіаційних ударів, а також 108 разів застосувала РСЗВ.
На фронті сталося 65 бойових зіткнень. Під Куп’янськом ворог не вів штурмових дій.
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“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох артилерійських системах, одній радіолокаційній станції, одній станції РЕМ та двох засобах ППО противника”, – перерахували в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 07:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 5 квітня повідомив про ситуацію на фронті та обстріли".